Burundi : L’ONU devrait maintenir des rapports réguliers sur la situation des droits humains

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution sur le Burundi le 29 juillet 2016 demandant le déploiement de policiers non armés au Burundi pour soutenir les observateurs des droits humains de l'ONU ainsi que des briefings réguliers du Secrétaire général sur le Burundi. © 2016 Andrew Kelly/Reuters (New York) – Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait continuer à surveiller la situation des droits humains préoccupante au Burundi en accordant une attention particulière aux violations continues et à la justice, a déclaré Human Rights Watch…