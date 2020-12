Les tests de féminité abusifs imposés à des sportives devraient être supprimés

Des athlètes féminines, majoritairement dans les pays du Sud, sont visées et lésées par des « tests de féminité » obligatoires. Surveiller par le biais de cette réglementation des femmes qui, dans certains cas, sont contraintes de se soumettre à un examen médical, revient à exercer un droit de regard sur leurs corps en s’appuyant sur des définitions arbitraires de la féminité et sur des stéréotypes raciaux. Les instances dirigeantes du sport – en particulier World Athletics et le Comité international olympique – devraient abroger tous les règlements qui exigent des interventions médicalement inutiles…