Il faut renouveler les sanctions de l’UE contre des responsables congolais

Click to expand Image Des policiers congolais procèdent à l’arrestation de membres du mouvement jeunesse Filimbi participant à un sit-in pacifique devant le bureau de l'Union africaine à Kinshasa, le 29 octobre 2016. © Privé Carbone Beni n’a pas fermé l’œil de la nuit le 17 décembre 2016. Six militaires le rouaient de coups alors qu’il venait de passer quatre jours, nu, dans un cachot obscur à Kinshasa. Beni avait été arrêté lorsqu’il militait pour que le président congolais de l’époque, Joseph Kabila, quitte le pouvoir à la fin de son second mandat. Dans la journée qui a suivi cette…