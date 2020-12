France : La dissolution d’une association antidiscrimination menace les droits humains

Click to expand Image Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prononce un discours sur l'état de la menace terroriste à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) à Paris, le lundi 31 août 2020. ©2020 Stephen de Sakutin, Pool via AP (Paris) – La décision du gouvernement français de dissoudre une association importante de lutte contre les discriminations menace des libertés et droits humains fondamentaux, notamment la liberté d’expression, d’association et de religion, ainsi que le principe de non-discrimination, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 2…