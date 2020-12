France : Macron s’apprête à recevoir al-Sissi sur fond de répression en Egypte

Click to expand Image Le président français Emmanuel Macron et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, photographiés lors de leur réunion au Palais présidentiel de l'Ittihadiya au Caire, le 28 janvier 2019. © 2019 Ludovic Marin / AFP / Getty Images (Paris) – Le président français Emmanuel Macron devrait faire pression sur le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour que ce dernier agisse sur le front des violations des droits humains avant sa prochaine visite à Paris, notamment pour qu'il libère les activistes et défenseurs des droits humains détenus arbitrairement, ont déclaré…