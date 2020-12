Côte d’Ivoire : Violences postélectorales et répression

Des militaires patrouillent dans la ville de M'Batto, en Côte d'Ivoire, le 12 novembre 2020, après les violences intercommunautaires du 9 et 10 novembre qui ont suivi l'élection présidentielle du 31 octobre. © 2020 Reuters/Luc Gnago (New York) – Les autorités ivoiriennes devraient de toute urgence enquêter sur les meurtres de plus de 50 personnes lors des violences politiques et intercommunautaires qui ont accompagné l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et veiller à ce que toutes les personnes responsables des meurtres illégaux soient traduites en justice,…