La coalition #HoldTheLine condamne les nouvelles menaces judiciaires contre Maria Ressa

ActualitésInjustement accusée, et pour la deuxième fois, de diffamation en ligne, la fondatrice et directrice du site d’information philippin Rappler s’apprête à comparaître devant le tribunal. La coalition #HoldTheLine appelle à l’abandon de cette nouvelle accusation portée contre elle.A la suite d’un nouveau mandat d’arrêt émis contre elle le 27 novembre, la fondatrice et directrice du site d’inform