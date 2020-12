Sri Lanka. Les décès dans les prisons doivent faire l’objet d’enquêtes, alors que les troubles se multiplient en lien avec le COVID-19

En réaction aux informations selon lesquelles au moins huit prisonniers ont été tués et plus de 50 blessés à la suite d’une mutinerie déclenchée par les détenus en lien avec le COVID-19 et la surpopulation carcérale au complexe pénitentiaire de Mahara, dans la province de l'Ouest, David Griffiths, directeur du bureau du secrétaire général à Amnesty International, a déclaré :