Le reporter birman Swe Win visé par balle, l’enquête au point mort

ActualitésFigure du journalisme birman, Swe Win a été blessé à la jambe en décembre 2019 par une balle qui était manifestement destinée à l’abattre. Reporters sans frontières (RSF) exige une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cette affaire, rendue publique la semaine dernière, et qui suggère l’implication de fonctionnaires civils et militaires.Il a échappé in extremis à une mort certaine.