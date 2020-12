Tchad. Les atteintes aux libertés fondamentales se multiplient à l’approche de l’élection présidentielle

La multiplication des atteintes à la liberté d’expression et d’association a atteint une proportion inquiétante au Tchad, depuis que les autorités ont organisé le mois dernier, un forum sur des réformes politiques et institutionnelles, boycotté par une partie de l’opposition et de la société civile, a déclaré Amnesty International aujourd’hui.