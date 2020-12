Irak : RSF et MENA Rights Group appellent l’ONU à obtenir la libération immédiate du journaliste kurde Sherwan Sherwani

ActualitésReporters sans frontières (RSF) et l’organisation MENA Rights Group (MRG) saisissent des experts des droits de l’homme des Nations unies afin qu’ils fassent pression sur les autorités irakiennes pour obtenir la libération immédiate du journaliste Sherwan Sherwani, détenu par les autorités kurdes.L’arrestation arbitraire du journaliste Sherwan Sherwani, détenu au Kurdistan irakien depuis un mois et demi, et les allégations de torture sur sa personne ont conduit RSF et l’org