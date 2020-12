Tanzanie : Des réfugiés burundais victimes de disparitions forcées et de torture

(Nairobi) – Les autorités tanzaniennes ont commis des abus graves à l'encontre d'au moins 18 réfugiés et demandeurs d'asile burundais depuis la fin de l'année 2019. Le sort de plusieurs victimes de disparitions forcées est toujours inconnu, et il est possible que d'autres Burundais aient subi des abus similaires. Le président burundais Évariste Ndayishimiye (à gauche) et le président tanzanien John Magufuli se rencontrent à Kigoma, dans le nord-ouest de la Tanzanie, le 19 septembre 2020. Il s'agit de la première visite à l'étranger de M. Ndayishimiye depuis…