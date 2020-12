Jean-Louis Servan-Schreiber : In Memoriam

Click to expand Image Jean-Louis Servan Schreiber, au dîner « Des voix pour la justice » organisé par Human Rights Watch à Paris, le 15 novembre 2017. © 2017 Anna Chaplin / HRW Human Rights Watch exprime sa profonde tristesse à la suite du décès de Jean-Louis Servan-Schreiber, le 28 novembre 2020, à l'âge de 83 ans. Journaliste, essayiste et homme de presse de renom, il a été à l'origine de la présence aujourd'hui très active et engagée de Human Rights Watch en France. Il a conduit les efforts pour établir un bureau à Paris, engager un directeur pour notre plaidoyer auprès du gouvernement…