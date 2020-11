Armes à sous-munitions : Cesser d’utiliser et de fabriquer ces armes

Dans une rue de Barda, en Azerbaïdjan, en octobre 2020, on pouvait voir les impacts de la détonation d'une roquette à sous-munitions Smerch, ainsi que le petit parachute rattaché à l'ogive à fragmentation, afin de ralentir sa descente vers le sol. © 2020 Aziz Karimov (Genève, le 25 novembre 2020) - Les pays qui utilisent et produisent encore des armes à sous-munitions devraient rejeter ces armes à usage indiscriminé et adhérer au traité international les interdisant, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui à l'occasion de la publication du rapport « Cluster Munition…