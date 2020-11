Trinité-et-Tobago. Le retour d’enfants expulsés offre au gouvernement une seconde chance pour faire ce qui est juste

Le retour à Trinité-et-Tobago d’au moins 16 enfants et d’environ 12 adultes qui avaient été expulsés vers le Venezuela le 22 novembre offre aux autorités trinidadiennes une deuxième occasion de remplir leurs obligations nationales et internationales et de garantir la protection de ces personnes en quête de sécurité, qui fuient le danger, ont déclaré le Centre caribéen pour les droits humains, Amnesty International, Refugees International et 14 organisations dans une lettre ouverte au Premier ministre Keith Rowley le 25 novembre 2020.