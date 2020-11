Haïti : Le président de la FHF interdit à vie d’exercer une activité liée au football

Des femmes brandissaient des pancartes appelant à la justice, devant le Palais de justice de Croix-des-Bouquets, à Haïti, le 14 mai 2020. Ce jour-là se tenait l'audition du président de la Fédération haïtienne de football (FHF) Yves Jean-Bart, au sujet d'allégations selon lesquelles il aurait soumis de jeunes joueuses de football à des abus sexuels. © 2020 Associated Press (Dieu-Nalio Chery) (New York) –La décision d'imposer au président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jean-Bart, une interdiction à vie d'exercer une activité dans ce domaine est un pas…