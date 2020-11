La police continue de harceler les personnes exilées à la rue à Paris

Click to expand Image 500 tentes pour abriter des personnes exilées ont été plantées sur la Place de la République à Paris le 23 novembre 2020 avant d'être violemment démantelées par les forces de police. © 2020 Utopia 56 Lundi soir, j’ai ressenti de la honte et du dégoût en voyant les vidéos montrant des agents des forces de l’ordre de mon pays extirpant violemment des personnes de leurs tentes, place de la République, à Paris, leur confisquant leurs abris de fortune et leurs sacs de couchage, les repoussant violemment à coups de gaz lacrymogène et de matraques. D’autres vidéos montrent…