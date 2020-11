Pologne : RSF demande l’abandon des poursuites contre une photojournaliste arrêtée lors d’une manifestation pour les droits des femmes

ActualitésInterpellée lors de la “grève des femmes”, la photojournaliste polonaise Agata Grzybowska est poursuivie pour atteinte à l’intégrité physique d’un policier. Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités d’abandonner les poursuites contre elle et de garantir la protection des reporters sur le terrain.La photojournaliste Agata Grzybowska, qui travaille pour Rats Agency et AP, et le quotidien Gazeta Wyborcza