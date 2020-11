Irak. Des milliers d’Irakien·ne·s déplacés et stigmatisés en raison de leurs liens présumés avec l’État islamique sont pris au piège d’un cycle de violences

Des milliers d’Irakien·ne·s déplacés et accusés d’avoir des liens avec le groupe armé se désignant sous le nom d’État islamique (EI), qui ont déjà été soumis à des détentions arbitraires, des disparitions forcées et des procès iniques, sont aujourd’hui exposés à un risque accru en raison de la fermeture des camps ordonnée par les autorités irakiennes malgré les nombreux obstacles entravant un retour sûr, digne et durable, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 24 novembre 2020.