Afghanistan. La conférence des donateurs doit accorder la priorité aux droits humains en cette période critique

L’Afghanistan se trouve à un tournant et la communauté internationale doit rester pleinement mobilisée s’agissant de défendre et de s’appuyer sur les avancées importantes mais fragiles obtenues en matière de droits humains, a déclaré Amnesty International à l’approche de la grande conférence des donateurs prévue les 23 et 24 novembre.