Les attaques du département d’État contre le mouvement BDS bafouent la liberté d’expression et fragilisent la protection des droits humains

En réaction à l’annonce du Département d’État des États-Unis indiquant qu’il considérait le mouvement BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions) comme antisémite et qu’il prévoyait d’identifier les organisations soutenant ce mouvement afin de réexaminer et de suspendre leur financement, Bob Goodfellow, directeur par intérim d’Amnesty International États-Unis, a déclaré :