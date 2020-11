Guinée : Violences et répression postélectorales

(New York) – La période postélectorale en Guinée a été entachée de violences et d'actions répressives qui ont fait au moins 12 morts, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. À la suite du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, les forces de sécurité ont recouru à une force excessive pour disperser les manifestations dirigées par l'opposition dans la capitale, Conakry. Le principal candidat de l'opposition, Cellou…