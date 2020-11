Écrire pour les droits. Une occasion pour les gouvernements de s’engager en faveur de l’humanité

Le 20 novembre 2020, Amnesty International lance Écrire pour les droits, la plus grande campagne mondiale en faveur des droits humains, qui appelle des gouvernements à remédier à des injustices contre des personnes détenues ou persécutées dans des pays du monde entier et à montrer l’exemple en construisant un monde post-COVID-19 plus juste.

