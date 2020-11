Haïti : Mettre fin aux abus sexuels dans le monde du football

Click to expand Image Deux joueuses de football, résidentes du Centre technique national de Croix-des-Bouquets, à Haïti, participaient à un match d’entraînement, le 12 mai 2020. Quelques mois plus tôt, le président de la Fédération haïtienne de football (FHF), Yves Jean-Bart, avait été accusé d'avoir violé de jeunes joueuses à ce centre, et de les avoir soumises à d’autres abus. © 2020 Pierre Michel Jean/AFP via Getty Images Deux joueuses de football, résidentes du Centre technique national de Croix-des-Bouquets, à Haïti, participaient à un match d’entraînement, le 12 mai 2020. Quelques…