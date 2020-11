Égypte : Arrestation d’un responsable d’un groupe de défense des droits humains

Click to expand Image Plusieurs diplomates européens participaient à une réunion au siège de l’organisation «Initiative égyptienne pour les droits de la personne» (Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR) au Caire, le 3 novembre 2020. © 2020 EIPR Plusieurs diplomates européens participaient à une réunion au siège de l’organisation «Initiative égyptienne pour les droits de la personne» (Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR) au Caire, le 3 novembre 2020. © 2020 EIPR (Beyrouth, le 16 novembre 2020) - Les forces de sécurité égyptiennes ont arrêté et détenu un dirigeant…

