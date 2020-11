Appel pour la mise en place d’un contrôle parlementaire des ventes d’armes françaises

Click to expand Image Décombres de trois immeubles à Sanaa, au Yémen, suite à une frappe aérienne menée le 25 août 2017 par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. L'attaque a tué au moins 16 civils, dont 7 enfants, et a blessé 17 autres personnes, dont 8 enfants. © 2017 Mohammed al-Mekhlafi (Paris) - 14 organisations non-gouvernementales (ONG) humanitaires et de défense des droits humains appellent à mettre fin à l’opacité française sur les ventes d’armes et à instaurer un véritable contrôle du Parlement, à l’occasion de la publication du rapport de la mission d’information sur…