Elections municipales au Brésil : les cinq recommandations de RSF pour la liberté de la presse

ActualitésAlors que le climat de la liberté de la presse et d’expression continue de se détériorer au Brésil, Reporters sans frontières (RSF) appelle les conseillers municipaux nouvellement élus à exercer les pouvoirs qui leur sont conférés pour protéger le droit d’informer et le libre exercice du journalisme. Plus de 5000 communes brésiliennes ont désigné ce dimanche 15 novembre leurs nouveaux représentants locaux (appelés “vereadores”, qui sont l’équivalent de députés à l’échelle municipale).