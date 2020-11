Inde : le reporter Parag Bhuyan tué dans une attaque à la voiture-bélier

ActualitésBasé dans le nord-est du pays, le journaliste s’était fait une réputation en enquêtant sur les différentes activités criminelles qui ont cours dans son district, et avait récemment reçu des menaces. Reporters sans frontières appelle les autorités régionales à tout mettre en œuvre pour que son assassinat ne reste pas impuni.Le choc a été tel qu’il a été projeté à plus de six mètres.