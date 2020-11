Allemagne : les journalistes systématiquement agressés lors de manifestations contre les mesures anti-Covid

ActualitésLes dernières manifestations organisées contre les restrictions sanitaires pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ont été marquées par une hausse inquiétante des violences envers les journalistes. Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités d’assurer la sécurité des médias et de contribuer à garantir le droit fondamental d’informer.C’est une tendance de plus en plus inquiétante.