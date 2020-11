Afghanistan : un journaliste de Radio Free Europe assassiné dans un attentat ciblé

ActualitésUn journaliste a été tué et un autre blessé en Afghanistan dans un attentat à la voiture piégée. Reporters sans frontières (RSF) condamne fermement cet assassinat ainsi que l’augmentation des violences contre les journalistes et les médias dans le pays, et exhorte les autorités à mieux les protéger.