RSF appelle à la réouverture des bureaux de Palestine TV à Jérusalem

ActualitésAprès le renouvellement de l’ordre de fermeture des bureaux de Palestine TV à Jérusalem et la démission de leur correspondante Christine Rinawi, victime de pressions judiciaires, Reporters sans frontières (RSF) dénonce des mesures excessives et injustifiées et appelle à leur réouverture.Un an jour pour jour après avoir contraint les bureaux de la chaîne Palestine TV à fermer et cesser leur activité à Jérusalem Est, le ministère israélien de la Sécurité intérieure a annonc