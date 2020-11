Ethiopie : plusieurs journalistes arrêtés

ActualitésAlors que le pays traverse une situation proche de la guerre civile et qu’un conflit armé a démarré entre l’une de ses régions et l’armée fédérale, Reporters sans frontières (RSF) dénonce une série d’arrestations de journalistes qui pourrait être liée à ces événements.Au moins six journalistes éthiopiens sont actuellement détenus sans que l’on sache ce qui leur est officiellement reproché selon