Libye : Meurtre d’une avocate qui dénonçait des abus à Benghazi

Click to expand Image L'avocate libyenne Hanan al-Barassi. Elle a été assassinée à Benghazi, le 10 novembre 2020. © 2020 Hanan al-Barassi / Facebook (Beyrouth, le 11 novembre 2020) - Les autorités de l'est de la Libye devraient enquêter rapidement sur le meurtre d'une avocate, apparemment basé sur des motifs politiques, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Hanan al-Barassi, qui avait ouvertement critiqué les violations commises par des groupes armés dans l'est de la Libye, a été abattue à Benghazi par des hommes armés masqués non identifiés le 10 novembre 2020. Elle avait déclaré…