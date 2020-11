L’accès aux fonds européens conditionné au respect de l'État de droit

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles, le 5 août 2020. © 2020 Laurie Dieffembacq (Sipa via AP Images) La semaine dernière, le Conseil de l'UE - représenté par l'Allemagne, à la tête de la présidence tournante actuelle - le Parlement et la Commission, sont parvenus à un accord historique sur les détails d'un nouveau mécanisme conditionnant l'accès aux financements européens au respect de l'État de droit. Cela signifie que les gouvernements qui démantèlent leur système judiciaire et érodent les contre-pouvoirs…