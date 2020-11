Entretien avec Yeli Monique Kam, candidate à la présidentielle du Faso

De plus en plus de femmes se présentent à une élection présidentielle en Afrique. Tel est le cas au Burkina Faso de Yeli Monique Kam, la seule candidate retenue sur trois femmes parmi les 13 dossiers validés pour la présidentielle du 22 novembre. Jointe par Nathalie Barge, Mme Kam commente la caution de 25 millions de FCFA, avant de témoigner des difficultés des femmes à se lancer dans la course à la magistrature suprême.