En Egypte, la "Cité des morts" fait vivre une communauté

C’est une histoire de résurrection. Pas d’une personne, mais d’une cité ressuscitée d’entre les morts. On part au Caire pour découvrir la localité du « désert des Mamlouks » plus connu sous le nom de la «Cité des morts ». En pleine capitale, des monuments vieux de plusieurs siècles sont en cours de restauration et le patrimoine artisanal ravivé, transformant un coin du vaste cimetière historique en un quartier animé et plein de vie.