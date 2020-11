Le premier centre de crise pour viol de Somalie aide les filles et les femmes

Fartuun Adan et sa fille Ilwad Elman, une mère et de sa fille somalienne, sont les lauréates du prix Aurora 2020, dans la catégorie « Humanité ». Ce prix est décerné chaque année à une personne ou un groupe risquant sa vie pour protéger les personnes en zones de conflit. Salem Solomon a cherché à en savoir plus sur leur initiative.