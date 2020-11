Armes incendiaires : Le coût humain devrait inciter à renforcer le traité

(Genève) – Les horribles brûlures et les souffrances permanentes causées par les armes incendiaires créent l’exigence que les gouvernements révisent d’urgence les règles conventionnelles du droit international régissant ce type d’armes, ont déclaré Human Rights Watch et la Clinique de défense des droits humains internationaux de la faculté de droit de Harvard, dans un rapport publié conjointement aujourd’hui. 9 novembre 2020 “They Burn Through Everything” The Human Cost of Incendiary Weapons and the Limits of International Law Download the full report in English Ce rapport…