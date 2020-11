États-Unis : Les électeur.rice.s ont choisi Biden comme président

Click to expand Image Joe Biden, président élu des États-Unis dont la victoire a été confirmée le 7 novembre 2020, photographié à Wilmington (Delaware) le 5 novembre, au surlendemain de l’élection, aux côtés de sa colistière du Parti démocrate Kamala Harris. © 2020 AP Photo/Carolyn Kaster (New York, le 7 novembre 2020) –Après quatre ans de régression des droits humains aux États-Unis, le président élu Joe Biden devrait inverser cette tendance en replaçant immédiatement le respect de ces droits au premier plan des lois et politiques américaines, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch.…

© Human Rights Watch -