Maroc : La plus haute cour examine une affaire de premier plan relative au Sahara occidental

Click to expand Image Ces membres de familles de prisonniers sahraouis qui faisaient partie du campement de Gdeim Izik manifestaient devant le Tribunal de première instance à Salé, au Maroc, en décembre 2016. © 2016 Jalal Morchidi/Anadolu Agency/Getty Images (Tunis) – La plus haute juridiction du Maroc examine l’affaire de 19 Sahraouis emprisonnés depuis 2010 à la suite de violents affrontements avec la police, ont déclaré le 8 novembre Human Rights Watch et Amnesty International. Le verdict est attendu le 25 novembre. Ces hommes purgent des peines allant de 20 ans d’emprisonnement à…