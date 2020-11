La Pennsylvanie se révèle un État clé dans la course à la Maison Blanche

La Pennsylvanie se révèle un État clé dans la course à la Maison Blanche - et elle sera l'un des derniers États à achever le décompte des votes exprimés pour le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden. Esha Sarai, de la VOA, est sur place à Philadelphie.