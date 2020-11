Brimades et violences sont fréquentes dans les écoles du monde entier

Click to expand Image Au Liban, les enfants réfugiés syriens qui ont été admis dans des écoles publiques sont parfois confrontés aux brimades d’autres élèves et à des mesures disciplinaires strictes de la part d’enseignants, comme l’interdiction d'aller aux toilettes pendant un cours. © 2019 Dadu Shin pour Human Rights Watch (Londres) – Les gouvernements du monde entier devraient urgemment intensifier leurs efforts pour garantir la sécurité des élèves dans les écoles et les espaces en ligne, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui, à l’occasion de la première Journée internationale contre…