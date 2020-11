Égypte. Des réfugié·e·s et migrant·e·s soudanais manifestant après l’assassinat d’un enfant subissent violences et arrestations

Les autorités égyptiennes doivent libérer immédiatement et sans condition tous les réfugié·e·s et migrant·e·s soudanais détenus uniquement parce qu’ils ont manifesté de manière pacifique après l’assassinat et la mutilation d’un enfant soudanais au Caire, le 29 octobre, et doivent dûment enquêter sur les mauvais traitements et les coups infligés aux manifestant·e·s par les forces de sécurité, a déclaré Amnesty International le 4 novembre 2020.

