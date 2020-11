Tanzanie : l’impossible couverture de l’épidémie de Covid-19

ActualitésReporters sans frontières (RSF) condamne l’absence de transparence sur la situation sanitaire depuis le début de l’épidémie en Tanzanie et demande aux autorités de garantir l’accès à des informations essentielles. Le libre exercice du journalisme, fortement malmené depuis quelques années, doit également être assuré. Plus de 500 cas et 21 morts.