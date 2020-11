Carnet de Santé: Maladies liées à l'eau

Les pénuries d'eau à Harare forcent une communauté à utiliser l’eau d’un cimetière. Un expert de l’OMS discute des maladies liées à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Et, les experts en santé publique se tournent vers les eaux usées pour détecter la prochaine épidémie.Ensuite, caleçons, slips ou boxers: le choix de votre sous-vêtement, monsieur, pourrait affecter votre fertilité. On en parle!