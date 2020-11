RDC : deux journalistes arrêtés à la présidence et détenus par les services de renseignement

ActualitésReporters sans frontières (RSF) dénonce, à l’instar de son organisation partenaire congolaise Journaliste en danger (JED), le retour de méthodes prédatrices contre la presse et un niveau d’exactions très alarmant contre les journalistes après l’arrestation complètement arbitraire de deux reporters dans l’enceinte même la présidence de la République. RSF demande leur libération et des mesures fortes pour éviter un triste retour en arrière.Odinolas Mobala et Roublain Bamba, journaliste et cameraman de Bosolo na politik, un magazine d’actualité politique populaire retransmis sur plusieurs…