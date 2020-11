Cameroun : Massacre d’écoliers par des hommes armés

Click to expand Image Capture d’écran d’une vidéo filmée devant l’Académie Internationale Bilingue Mère Francisca, à Kumba, dans la région du Sud-Ouest au Cameroun, après l’attaque qui a tué 7 enfants le 24 octobre 2020. © 2020 Privé. (New York) - Des hommes armés ont pris d’assaut une école privée dans la région anglophone du Sud-Ouest du Cameroun, le 24 octobre 2020, tuant 7 enfants et en blessant au moins 13 autres. Les autorités camerounaises, avec le soutien technique et l’expertise médico-légale des Nations Unies et de l’Union africaine, devraient de toute urgence protéger le site,…