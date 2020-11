De multiples attaques au couteau en France

Des personnes déposent des fleurs en hommage aux victimes devant l'église Notre-Dame de Nice, en France, le 30 octobre 2020. © 2020 AP Photo/Daniel Cole La population française a été secouée ces derniers jours et semaines par une série de terribles attaques au couteau, attribuées par les autorités à des extrémistes islamistes. Les responsables de ces actes odieux doivent être traduits en justice -de manière juste et équitable, sans montrer du doigt les musulmans. Le 26 septembre, un attaquant, arrêté peu après, a blessé deux personnes avec un hachoir à Paris devant…