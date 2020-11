Présidentielle américaine: des débats passionnés à Lomé

Tous les regards sont tournés en ce moment vers les États-Unis d’Amérique qui choisissent ce 03 novembre leur président pour les 4 prochaines années. Cette présidentielle est l’une des plus suivies dans le monde actuellement et les Togolais ne font pas exception. Ces Togolais estiment que quel que soit le président élu, cela ne changerait rien en la politique américaine envers l’Afrique.