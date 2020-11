Coronavirus: les employés des cimetières de Madrid en grève

Coronavirus: les employés des cimetières de Madrid en grève

Le personnel du funérarium municipal de Madrid fait grève et manifeste le jour de la Toussaint aux portes du cimetière de Carabanchel au sud de la capitale, pour demander plus de personnel et de ressources afin de faire face à l'augmentation du nombre de décès provoqués par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus.